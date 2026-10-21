Milano 20-ott
49.071 0,00%
Nasdaq 20-ott
29.490 -0,13%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 20-ott
10.733 0,00%
Francoforte 20-ott
25.304 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 20/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 20/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Andamento piatto per il cambio Euro / CHF, che propone sul finale un +0,08%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,9287, mentre i supporti sono stimati a 0,9254. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,932.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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