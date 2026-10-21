Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 20/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Appiattita la performance del derivato italiano, che porta a casa un modesto +0,11%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Future sul FTSE MIB, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 48.580. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 49.295 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 48.320.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)