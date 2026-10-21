Milano 20-ott
49.071 0,00%
Nasdaq 20-ott
29.490 -0,13%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 20-ott
10.733 0,00%
Francoforte 20-ott
25.304 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 20/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 20/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Appiattita la performance del derivato italiano, che porta a casa un modesto +0,11%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Future sul FTSE MIB, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 48.580. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 49.295 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 48.320.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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