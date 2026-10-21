Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 20/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
In forte ribasso il Light Sweet Crude Oil, che chiude la seduta con un disastroso -4,3%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio WTI. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 102,07. Primo supporto visto a 94,62. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 91,13.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)