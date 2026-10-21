Attese positive per Rollins
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Brillante rialzo per la società che offre servizi di disinfestazione e controllo dei parassiti per clienti residenziali e commerciali, parte dell'S&P-500, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,08%.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 33,34 USD, con stop loss calcolato a quota 61,18 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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