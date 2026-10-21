Attese positive per Rollins

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Brillante rialzo per la società che offre servizi di disinfestazione e controllo dei parassiti per clienti residenziali e commerciali , parte dell' S&P-500 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,08%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 33,34 USD, con stop loss calcolato a quota 61,18 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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