Indicazioni rialziste per Rollins

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Seduta decisamente positiva per la società che offre servizi di disinfestazione e controllo dei parassiti per clienti residenziali e commerciali , parte dell' S&P-500 , che ha terminato in rialzo del 3,95%.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di Rollins favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 36,03 USD con stop loss fissato a quota 61,18 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```