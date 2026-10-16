Indicazioni rialziste per Rollins

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Seduta decisamente positiva per la società che offre servizi di disinfestazione e controllo dei parassiti per clienti residenziali e commerciali , parte dell' S&P-500 , che ha terminato in rialzo del 3,86%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 33,89 USD, con stop loss calcolato a quota 61,18 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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