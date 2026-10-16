Milano 14:09
49.784 +0,78%
Nasdaq 15-ott
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Dow Jones 15-ott
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Londra 14:09
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Indicazioni rialziste per Rollins

Finanza
Indicazioni rialziste per Rollins
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Seduta decisamente positiva per la società che offre servizi di disinfestazione e controllo dei parassiti per clienti residenziali e commerciali, parte dell'S&P-500, che ha terminato in rialzo del 3,86%.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 33,89 USD, con stop loss calcolato a quota 61,18 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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