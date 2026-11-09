Invito all'acquisto per Rollins

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Chiusura negativa per la società che offre servizi di disinfestazione e controllo dei parassiti per clienti residenziali e commerciali , componente dell' S&P-500 , che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,09%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 37,95 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 61,18 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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