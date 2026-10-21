Energia, ENEA: il 'giro' dell'efficienza fa tappa a Didacta Italia

a Lanciano

(Teleborsa) - Domani, giovedì 22 ottobre il Roadshow 2026 “Humanizing Energy - Nuove energie sostenibili per una rigenerazione urbana integrata” farà tappa a Lanciano (Chieti) allo stand ENEA di Didacta Italia, la fiera dedicata all’innovazione e alla formazione scolastica.



L’occasione sarà il tavolo di lavoro “Competenze STEAM per la rigenerazione e la competitività dei territori e delle istituzioni”, dove rappresentanti del mondo della formazione, ricerca, imprese e istituzioni locali si confronteranno sul ruolo delle competenze STEAM come leva di innovazione, con l’obiettivo di offrire al territorio, a partire da quello dell’Abruzzo, strumenti e opportunità per affrontare le sfide della trasformazione urbana, sociale e territoriale.



Per ENEA parteciperanno al dibattito la direttrice del Dipartimento Efficienza energetica Ilaria Bertini, Anna Amato e Ilaria Sergi.



Per tutte le tre giornate della manifestazione (21-23 ottobre), lo spazio espositivo ENEA ospiterà iniziative di formazione e orientamento sui temi dell’efficienza energetica e della rigenerazione urbana. Tra le attività in programma per la promozione delle discipline e delle professioni STEM: il laboratorio Lab KIDZENERGY, per le scuole primarie e secondarie; l’iniziativa 5 Passi da Ingegnera per le scuole superiori; l’attività per studenti universitari GreenGovAccelerator, sviluppata con il Dipartimento di Architettura dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, nell’ambito della quale è stato realizzato un dispositivo di ombreggiamento per contrastare le isole di calore in città.



Il roadshow ‘Humanizing Energy’ fa parte delle iniziative di Italia in Classe A, il programma finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per promuovere l’efficienza energetica, accelerare la transizione e incentivare comportamenti sostenibili e buone pratiche ambientali a livello nazionale.



Dopo le tappe di Milano, Roma e Ferrara, il Roadshow Humanizing Energy si concluderà a novembre all’Aquila.







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