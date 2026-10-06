Italia-Lituania: Meloni riceve presidente Repubblica Nauseda

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas Nauseda.



I due leader - riferisce una nota di Palazzo Chigi - hanno espresso soddisfazione per la solidità delle relazioni bilaterali e condiviso l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la cooperazione, con particolare attenzione ai settori strategici della difesa e dell’energia.



La conversazione ha consentito un confronto sulle principali priorità europee, anche in vista dell’imminente Presidenza lituana del Consiglio dell’Unione europea, a partire dal rafforzamento della competitività e della base industriale europea e dalla necessità di ridurre strutturalmente i costi dell’energia per famiglie e imprese.



È stata rimarcata l’importanza di un Quadro finanziario pluriennale adeguato alle ambizioni dell’Unione, che assicuri risorse sufficienti sia alle nuove priorità strategiche sia alle politiche tradizionali, a partire da coesione e agricoltura. I due Leader hanno inoltre discusso della gestione dei flussi migratori e della necessità di rafforzare la dimensione esterna dell’azione europea.



Il colloquio si è infine concentrato sui principali scenari internazionali, a partire dal comune impegno per una pace giusta e duratura per l’Ucraina.

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