ENEA al Festival "è cultura!"

con evento e mostra sul ruolo dei microrganismi nella conservazione dei beni culturali e tutela dell’ambiente

(Teleborsa) - il 16 ottobre a Roma ENEA partecipa per la prima volta al Festival "è cultura!" promosso da ABI e ACRI, mettendo a confronto ricerca scientifica e linguaggi dell'arte contemporanea nell'evento 'Un dialogo tra arte, scienza, biodiversità e innovazione', che approfondirà il ruolo dei microrganismi per la conservazione dei beni culturali, la tutela dell'ambiente e l'agricoltura sostenibile.



A moderare l'evento sarà la direttrice del Dipartimento Sostenibilità di ENEA Claudia Brunori, che introdurrà gli interventi delle ricercatrici ENEA dedicati alle diverse attività di studio e applicazione dei microrganismi. Interverranno Annamaria Bevivino, responsabile scientifica della collezione microbica ENEA, Silvia Tabacchioni, Patrizia Paganin, Flavia Tasso e Chiara Alisi.



L'incontro sarà seguito dalla visita alla mostra, introdotta da Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona, che riunisce opere di diversi artisti, tra cui 'Gea' di Alessia Forconi, una scultura realizzata con batteri provenienti dalla collezione microbica di ENEA, trasformati in elemento costitutivo dell'opera d'arte contemporanea.



La collezione microbica ENEA comprende attualmente circa 1.600 microrganismi, tra batteri, funghi, lieviti, microalghe e virus vegetali e rappresenta una risorsa per attività di ricerca e applicazioni in diversi ambiti, dall'agricoltura all'ambiente, dai beni culturali alla bioenergia, fino alla qualità e sicurezza alimentare e alla salute.

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