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Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Food & Beverage
Si muove al ribasso il settore Alimentare europeo, che perde lo 0,42%, scambiando a 502,64 punti.
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