Milano 13:37
48.573 -1,05%
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Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Food & Beverage
Lieve aumento per il settore Alimentare europeo, che si porta a 506,04 punti.
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