Francoforte: andamento rialzista per Adidas
(Teleborsa) - Avanza il produttore di calzature sportive, che guadagna bene, con una variazione del 2,75%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Adidas più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del leader europeo dell'abbigliamento sportivo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 164,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 158. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 171,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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