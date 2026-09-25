Francoforte: brillante l'andamento di Adidas
(Teleborsa) - Avanza il produttore di calzature sportive, che guadagna bene, con una variazione del 2,14%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Adidas rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di breve periodo del leader europeo dell'abbigliamento sportivo evidenzia un declino dei corsi verso area 144,3 Euro con prima area di resistenza vista a 145,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 143,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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