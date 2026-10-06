Francoforte: scambi in positivo per Adidas

(Teleborsa) - Bene il produttore di calzature sportive , con un rialzo del 2,04%.



L'andamento di Adidas nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del leader europeo dell'abbigliamento sportivo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 143,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 146. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 142,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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