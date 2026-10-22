Francoforte: si concentrano le vendite su Adidas

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di calzature sportive , con un ribasso dell'1,80%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Adidas mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,23%, rispetto a +0,3% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





L'esame di breve periodo del leader europeo dell'abbigliamento sportivo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 158,7 Euro e primo supporto individuato a 157,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 160,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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