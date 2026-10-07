Orientamento rialzista per Adidas

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Prepotente rialzo per il produttore di calzature sportive , parte del DAX , che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,00% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 145,2 Euro, Adidas è molto appetibile con stop loss impostato a quota 138,3 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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