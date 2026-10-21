Francoforte: performance negativa per RENK

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di sistemi di propulsione , che sta segnando un calo dell'1,93%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di RENK più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo del fornitore di trasmissioni per veicoli e navi ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 36,99 Euro. Primo supporto individuato a 36,27. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 37,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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