Intesa, rumors: lavora a operazione trasferimento rischio di credito su 5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo sta lavorando a operazioni di trasferimento significativo del rischio (Significant Risk Transfer, SRT) per coprire oltre 5 miliardi di euro di attività. Lo scrive Bloomberg, citando alcune fonti informate sulla questione. In particolare, la banca italiana sta discutendo con gli investitori un'operazione SRT legata a 1,9 miliardi di euro di linee di credito per il finanziamento di fondi. Inoltre, si trova in una fase avanzata di negoziazione per un'ulteriore operazione di questo tipo, che riguarda circa 3,3 miliardi di euro di prestiti alle imprese.



Gli SRT offrono alle banche un modo semplice e conveniente per aumentare i coefficienti patrimoniali regolamentari rispetto ad altri strumenti di capitale e gli istituti in genere utilizzano questi strumenti per migliorare la propria resilienza patrimoniale, ottimizzare il rischio, potenziare la capacità di prestito, remunerare gli azionisti o portare a termine acquisizioni.

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