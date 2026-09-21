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Intesa Sanpaolo acquista azioni proprie per oltre 103,3 milioni di euro tra il 14 al 18 settembre

Azioni proprie, Finanza
Intesa Sanpaolo acquista azioni proprie per oltre 103,3 milioni di euro tra il 14 al 18 settembre
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha comunicato di aver acquistato, dal 14 al 18 settembre 2026, complessivamente 15.509.437 azioni proprie, pari a circa lo 0,09% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,6668 euro per azione e per un controvalore pari a 103.397.810,29 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento, avviato il 6 luglio 2026.

Al 18 settembre 2026, dall'avvio del programma, il Colosso creditizio ha acquistato complessivamente 278.936.192 azioni, pari a circa l'1,58% del capitale sociale, per un controvalore totale di 1.832.241.151,08 euro.

A Piazza Affari, oggi, seduta positiva per Intesa Sanpaolo, che avanza bene e porta a casa un +1,68%.



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