Intesa Sanpaolo acquista azioni proprie per oltre 103,3 milioni di euro tra il 14 al 18 settembre

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha comunicato di aver acquistato, dal 14 al 18 settembre 2026, complessivamente 15.509.437 azioni proprie, pari a circa lo 0,09% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,6668 euro per azione e per un controvalore pari a 103.397.810,29 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento, avviato il 6 luglio 2026.



Al 18 settembre 2026, dall'avvio del programma, il Colosso creditizio ha acquistato complessivamente 278.936.192 azioni, pari a circa l'1,58% del capitale sociale, per un controvalore totale di 1.832.241.151,08 euro.



A Piazza Affari, oggi, seduta positiva per Intesa Sanpaolo , che avanza bene e porta a casa un +1,68%.









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