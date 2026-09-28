Intesa Sanpaolo, buyback per oltre 62 milioni di euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha comunicato di aver acquistato, dal 21 al 25 settembre 2026, complessivamente 9.240.041 azioni proprie, pari a circa lo 0,05% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,7297 euro per azione e per un controvalore pari a 62.182.773,98 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento, avviato il 6 luglio 2026.



Al 25 settembre 2026, dall'avvio del programma, sono state acquistate complessivamente 288.176.233 azioni, pari a circa l'1,63% del capitale sociale, a un prezzo medio per azione di 6,5738 euro, per un controvalore totale di 1.894.423.925,06 euro.





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