Proteste autotrasporto, Viceministro Rixi: “Si smobilitino i blocchi, temiamo infiltrazioni”





(Teleborsa) - “Chiediamo di togliere i blocchi che stanno creando problemi sugli approvvigionamenti di ospedali e supermercati in alcune aree del Paese”. Così, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, a margine del Forum Internazionale di Conftrasporto-Confcommercio parlando delle proteste degli autotrasportatori che in queste settimane hanno coinvolto il Sud Italia. Secondo il viceministro si “temono ancheche nulla hanno a che vedere con l'autotrasporto”.l’On. Rixi ha spiegato che i fondi verranno erogati già da oggi, “poi ci saranno un decreto legge, nel quale verranno incluse tutte le misure su cui noi ci siamo impegnati. Richiediamo ovviamente diperchè stanno creando grossi problemi ai cittadini”. Il viceministro ha poi sottolineato che “se uno è fuori dalla legge a un certo punto la legge va rispettata, siamo in un Paese civile. Noi, più che quello che ci viene consentito dalle risorse e dalle direttive europee, più che pagargli il costo del gasolio, non sappiamo che fare”. Ieri, spiega, dopo l’incontro a Milano, sembravano tutti soddisfatti, ma non si capisce come mai oggi qualcuno ha continuato a bloccare le strade. Gli autotrasportatori ci sono in tutta italia e hanno gli stessi diritti, secondo Rixi, “facendo casino per strada non è che se ne acquisiscono altri”. In alcune situazioni è capitato che sono state tagliate le gomme ai camion e picchiate persone, questo “diventa di ordine pubblico e non sono più proteste”.