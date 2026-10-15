Autotrasporto minaccia blocco totale. MIT convoca rappresentanze comparto

(Teleborsa) - Il Ministero Trasporti ha convocato per martedì 27 ottobre, un incontro con le rappresentanze del settore dell’autotrasporto., presso la sede del Dicastero a Porta Pia. All’incontro saranno invitati a partecipare anche rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del MEF e del Mimit.



La convocazione è arrivata in seguito alle violente proteste degli autotrasportatori, che hanno minacciato il blocco totale, a causa dell'allarme per la carenza di gasolio, che in alcune Regioni (Calabria, Basilicata e Puglia) ha provocato lunghe code alle stazioni di servizio. La protesta, partita dal Mezzogiorno, si è rapidamente propagata per tutto il Paese, da Nord a Sud, scatenando proteste spontanee e blocchi stradali da parte degli autotrasportatori in diverse Regioni. Picchetti, presidi ai varchi portuali e lumache di tir lungo le principali arterie autostradali stanno creando forti disagi alla circolazione e minacciano di bloccare le forniture dei beni di prima necessità e la catena di approvvigionamento dei mercati.



"Siamo molto preoccupati per il clima di tensione creato dall’insostenibile situazione del caro-energia, che è già sfociato in iniziative di protesta non autorizzate in varie Regioni del Paese. Queste manifestazioni spontanee rappresentano un rischio per tutto il sistema economico, ma sono anche la conseguenza di mesi di aumenti del costo dei prodotti energetici che oramai pesano per oltre il 40% sui costi operativi", afferma presidente di Conftrasporto, Pasquale Russo, aggiungendo "facciamo appello al senso di responsabilità a cui ogni attore in causa è chiamato a rispondere, a partire dall’esecutivo, con interventi immediati e diretti a sostegno delle imprese".

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