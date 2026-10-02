Carburanti, Eni estende lo sconto del 20% a gasolio e benzina per agricoltura e pesca

(Teleborsa) -

Eni ha annunciato l'estensione della riduzione dei prezzi dei carburanti commercializzati da Enilive al mondo agricolo e della pesca: da oggi gli attuali clienti Enilive potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca con uno sconto del 20% al netto dell'IVA, valido fino al 31 ottobre e prorogabile fino a fine anno "sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto".



La misura si inserisce nell'iniziativa "Eni per l'Italia", dopo il price cap su gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre e lo sconto con prezzo bloccato su luce e gas annunciato da Plenitude.



Le proteste



L'annuncio è arrivato dopo le proteste di questa settimana. Lo sconto dei grandi gruppi riguarda infatti solo la rete stradale, escludendo autotrasporto, agricoltura e pesca che passano dai canali dell'extra rete: Confcooperative Agroalimentare e Pesca hanno segnalato rincari fino al 200% sul gasolio per i pescherecci dall'inizio del conflitto in Iran. Aspettano ancora una risposta invece autotrasportatori e le cosiddette "pompe bianche" – cioè quelle che non legate ai grandi gruppi –, costrette ad acquistare all'ingrosso a prezzi sempre più alti con margini azzerati.



Il ringraziamento del governo



Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha ringraziato l'azienda: "Voglio ringraziare Eni per aver compreso fino in fondo la necessità di sostenere il nostro settore produttivo primario". "La riduzione dei prezzi, garantita grazie alla scelta dell'azienda, permette alle imprese agricole e della pesca di ottenere uno sconto di circa il 20% sulle tariffe attuali. Auspichiamo che le altre compagnie petrolifere presenti sul territorio nazionale emulino il virtuoso comportamento attuato da Eni", ha aggiunto. Il ministro ha collegato l'intervento alle altre misure del Governo: "il credito d'imposta, il taglio delle accise e quanto finora attuato a tutela e difesa del nostro Made in Italy".



I numeri del Mimit



Secondo i dati Mimit, il prezzo medio self service continua a scendere: oggi, 2 ottobre, la benzina è a 2,064 €/l e il gasolio a 2,261 €/l, in calo rispetto ai 2,084 €/l e 2,285 €/l di giovedì. In calo anche la rete autostradale.