Rulen (ex LexSA), round da 1,8 milioni di euro guidato da VC Partners

(Teleborsa) - Rulen (ex LexSA), piattaforma operativa AI verticale per il settore fiscale e contabile, ha annunciato il suo primo aumento di capitale, da 1,8 milioni di euro. Al round, guidato da VC Partners, hanno partecipato Growth Engine, AME Ventures, Zest, tramite il veicolo Magic Mind, e Alpha Venture, insieme a un gruppo di business angel del settore.



Lanciata a fine 2025, la società si è distinta fin dai primi mesi per la forte verticalità della soluzione e per il background dei founder, che combina competenze tecnologiche e profonda conoscenza di dominio. In pochi mesi il prodotto si è evoluto da assistant a piattaforma operativa AI: non un chatbot, ma una piattaforma che esegue workflow end-to-end, mantenendo controllo e verificabilità per il professionista, ed è integrata con sistemi terzi tra cui il Cassetto Fiscale, con l'obiettivo di inserirsi direttamente nei flussi di lavoro già esistenti. La piattaforma è oggi adottata da primari studi legali e tributari, boutique, roll-up di studi professionali e gruppi multinazionali.



"Siamo partiti da un problema che abbiamo vissuto direttamente per anni: la difficoltà degli studi nel trovare risorse junior e il tempo che professionisti altamente qualificati continuano a dedicare ad attività operative e ripetitive - commenta Simone Hong, Co-Founder e CEO di Rulen - Crediamo che il valore dell'AI emerga davvero quando riesce a entrare nei processi quotidiani dei professionisti in modo naturale, senza aggiungere ulteriore complessità. Per questo stiamo costruendo Rulen come una piattaforma operativa capace di collegare sistemi, dati e attività oggi frammentati, automatizzando interi workflow e mantenendo il professionista sempre al centro del controllo".



"Siamo felici di affiancare Simone e Claudio in qualità di lead investor mettendo a disposizione, oltre al capitale, tutte le nostre competenze operative per la crescita commerciale e la costruzione del team - commenta Stefano Siglienti, Managing Partner di VC Partners - La consulenza fiscale e tributaria è un settore complesso, in cui i professionisti non dispongono ancora di strumenti AI verticali, pensati per inserirsi nei loro flussi di lavoro esistenti".



Con il capitale raccolto, Rulen punta ad accelerare su due direttrici principali - l'espansione commerciale e lo sviluppo del prodotto - con l'obiettivo di consolidare la posizione di Rulen come piattaforma di riferimento per l'automazione fiscale end-to-end. Sul fronte dell'ampliamento del team, l'azienda prevede di inserire circa 10 nuovi profili entro fine anno, rafforzando l'area sales e marketing con nuovi inserimenti.

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