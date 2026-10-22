Milano 9:15
48.966 -1,37%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 9:15
10.681 -0,66%
25.411 -0,91%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 21/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 21/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un -0,14%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9245, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,9278. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9228.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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