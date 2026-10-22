Analisi Tecnica: EUR/CHF del 21/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un -0,14%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9245, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,9278. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9228.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)