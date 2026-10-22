Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 21/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Discesa moderata per il Light Sweet Crude Oil, che chiude la giornata del 21 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio WTI. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 101,07, con il supporto più immediato individuato in area 96,05. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 94,26.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)