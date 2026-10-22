Attese positive per Norfolk Southern

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Appiattita la performance della società specializzata nel trasporto di merci su rotaia , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che porta a casa un modesto 0%, ma che mostra un trend di medio periodo orientato al rialzo.





Operatività odierna:

A livello operativo, Norfolk Southern è da comprare ai prezzi attuali pari a 328,1 USD con stop loss individuato a quota 161,7 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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