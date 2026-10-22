Attese positive per Norfolk Southern
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Appiattita la performance della società specializzata nel trasporto di merci su rotaia, tra i titoli dell'indice S&P-500, che porta a casa un modesto 0%, ma che mostra un trend di medio periodo orientato al rialzo.
Operatività odierna:
A livello operativo, Norfolk Southern è da comprare ai prezzi attuali pari a 328,1 USD con stop loss individuato a quota 161,7 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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