Toscana Aeroporti, Southern Cone sale al 68%. SO.G.IM esce dal capitale

(Teleborsa) - Corporación America ha rafforzato la propria presenza nel capitale di Toscana Aeroporti , la società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, superando la soglia dei due terzi. È quanto emerge dalla comunicazione inviata alla Consob il 14 ottobre 2026, che rettifica una precedente notifica trasmessa lo stesso giorno.



La quota è salita al 68,07% dal 62,28% della precedente comunicazione, con un incremento di 5,79 punti percentuali. La soglia del 66,6% è stata superata il 9 ottobre 2026, a seguito di un'acquisizione di azioni avvenuta fuori mercato. La partecipazione è detenuta interamente in azioni, senza posizioni in strumenti finanziari.



Le azioni sono intestate a Corporación America Italia, mentre il soggetto tenuto alla notifica è la Southern Cone Foundation, holding dell'imprenditore argentino Eduardo Eurnekian con sede a Vaduz, in Liechtenstein, posta al vertice della catena di controllo.



Sempre il 9 ottobre e sempre fuori mercato, SO.G.IM, società con sede a Signa (Firenze), ha ceduto l'intera partecipazione detenuta in Toscana Aeroporti: 1.077.402 azioni, pari al 5,79% del capitale, la stessa percentuale di cui è cresciuta la quota di Corporación America.

Condividi

```