Indicazioni rialziste per Norfolk Southern

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Risultato positivo per la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia , parte dell' S&P-500 , che lievita dello 0,41%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 310,3 USD, Norfolk Southern è molto appetibile con stop loss impostato a quota 161,7 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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