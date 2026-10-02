Indicazioni rialziste per Norfolk Southern
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Risultato positivo per la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia, parte dell'S&P-500, che lievita dello 0,41%.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 310,3 USD, Norfolk Southern è molto appetibile con stop loss impostato a quota 161,7 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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