Milano 13:49
50.171 -0,13%
Nasdaq 1-ott
30.502 0,00%
Dow Jones 1-ott
50.927 +0,04%
Londra 13:49
10.450 +0,21%
Francoforte 13:49
25.172 +0,93%

Indicazioni rialziste per Norfolk Southern

Finanza
Indicazioni rialziste per Norfolk Southern
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Risultato positivo per la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia, parte dell'S&P-500, che lievita dello 0,41%.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 310,3 USD, Norfolk Southern è molto appetibile con stop loss impostato a quota 161,7 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```