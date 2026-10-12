Norfolk Southern spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Nuovo spunto rialzista per la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia , parte dell' S&P-500 , che guadagna bene e porta a casa un +0,25%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di Norfolk Southern suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 317,8 USD, con stop loss stimato in area 161,7 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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