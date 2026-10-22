Auto, immatricolazioni settembre +9,3% in Ue: Stellantis +4,7%, Volkswagen -4,1%

L'Acea ha pubblicato i dati di settembre: boom delle elettriche (+72,9%), ancora in calo benzina e diesel. Prosegue la corsa dei marchi cinesi

(Teleborsa) - Accelera il mercato dell'auto in Ue a settembre. In base agli ultimi dati pubblicati dall'ACEA, l'associazione europea dei costruttori d'auto, si è registrato un aumento delle immatricolazioni del 9,3% a 971,048 unità. Nell'Europa continentale, che include anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda, Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite registrano un incremento del 10,2%.



La performance del mercato Ue da inizio anno fa segnare un +5,7% per un totale di oltre 8,5 milioni di veicoli, mentre in Europa nel complesso si registra una crescita del 6,3% per oltre 10,5 milioni di auto.



Il mercato italiano ha fatto segnare un aumento su base mensile del 9,8%, hanno fatto meglio del mercato comunitario anche Spagna (+10,2%) e Francia (+11,6%). Leggermente più lenta la crescita in Germania che chiude settembre con una crescita del 9%. Nei primi nove mesi dell'anno, tra i principali mercati, la performance migliore resta quella dell'Italia (+8,6%). Più indietro la Spagna (+6,7%), staccate Germania (+5,3%) e Francia (+4,1%).



Per alimentazione, le auto full electric salgono del 72,9% a 290.117 unità; da gennaio sono 1.931.465 (+48,5%), con una quota del 22,7% (era 16,1%). Le ibride plug-in crescono dell'11,7%, le ibride del 7,3% e restano le più vendute da inizio anno, con il 36,3% del mercato. Crollano benzina (-23,4%) e diesel (-29,6%): da gennaio la loro quota combinata scende al 28,2% dal 36,9%.



Tra i gruppi, a settembre Stellantis registra un aumento delle vendite del 4,7% nell'Ue a 139.582 unità, con una quota di mercato al 14,4% (15,0%). Peugeot cresce del 5,7%, con quota al 4,6%, e Fiat del 24,3%, con quota al 2,7%.



Il Gruppo Volkswagen , compresi Audi e Porsche, perde il 4,1% e vede la quota scendere al 23,8%. Renault (gruppo) registra +1,8%, con quota al 10,5%. Tra i marchi premium, Mercedes cresce del 4,0% (quota 5,5%) e BMW (con Mini) dello 0,9% (quota 6,2%). Corre Tesla , con vendite in aumento del 78,6% a 45.866 unità e quota al 4,7% (2,9%).



I marchi cinesi continuano a guadagnare terreno in Europa. A settembre le immatricolazioni di Byd salgono del 111,4% a 28.309 unità, con quota al 2,9% (1,5% un anno fa), mentre Chery (che comprende Jaecoo, Jetour e Omoda) cresce del 223,8% a 20.707 unità, con quota al 2,1%, e Leapmotor, distribuita da una società controllata da Stellantis, del 255,7% a 10.229 unità. Più contenuta la crescita di Saic Motor (+24,8% a 22.978 unità, quota 2,4%) e del gruppo Geely (+33,2% a 31.225 unità, quota 3,2%).

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