Milano 14:09
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Londra 14:09
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Francoforte 14:08
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Francoforte: senza freni Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: senza freni Volkswagen AG Pref
Brillante rialzo per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,95%.
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