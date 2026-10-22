Barclays, terzo trimestre in forte crescita ma sotto le attese

RoTE sulla buona strada per superare il 12% nel 2026

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2026, Barclays ha registrato un rendimento del capitale tangibile (RoTE) dell'11,7%, ha annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie (buyback) da 500 milioni di sterline ed è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2026 e il 2028.



"Sono soddisfatto del costante slancio nelle performance operative e finanziarie di Barclays", ha commentato C. S. Venkatakrishnan, Group Chief Executive della banca d'affari britannica. "A un trimestre dalla conclusione del nostro piano triennale originario, abbiamo già raggiunto, o siamo in procinto di raggiungere, tutti gli obiettivi di Gruppo fissati per il 2026. Ribadiamo la nostra fiducia e il nostro impegno verso gli obiettivi per il 2028, presentati all'inizio dell'anno", ha aggiunto.



I dati del trimestre



I ricavi, pari a 7,4 miliardi di sterline, segnano un incremento del 3% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Il dato è tuttavia inferiore alle attese degli analisti di circa 7,6 miliardi.



Il rapporto costi/ricavi è migliorato, passando dal 63% al 62%; l'utile ante imposte è cresciuto del 12%, raggiungendo i 2,3 miliardi di sterline, mentre l'utile per azione (EPS) è aumentato del 18% a 0,12 sterline, leggermente al di sotto delle 0,13 sterline stimate dal consensus.



Il RoTE di gruppo nel terzo trimestre 2026 è stato pari all'11,7% (10,6% Q325) e del 13,8% da inizio anno (12,3% Q325 YTD). Dati che confermano il percorso verso l'obiettivo di un RoTE superiore al 12% nel 2026.



Nel trimestre Barclays ha registrato una crescita annua del 7% nei prestiti erogati dalle attività nel Regno Unito a maggiore redditività, con un particolare dinamismo nel segmento UK Corporate Bank, che ha segnato un incremento del 14% su base annua. La divisione Investment Bank ha ottenuto ottimi risultati nel comparto azionario (Equities), compensando un contesto complesso per il segmento FICC (Fixed Income, Currencies and Commodities).



Grazie alla solida generazione organica di capitale e a un indice Common Equity Tier 1 (CET1) del 14,2%, il broker ha potuto annunciare una nuova tranche di riacquisto di azioni proprie per 500 milioni di sterline, portando il totale delle distribuzioni da inizio anno a 2,8 miliardi di sterline, con un incremento del 46% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Outlook



Per il 2026 Barclays prevede un RoTE di gruppo maggiore del 12%; ricavi totali del Gruppo pari a circa 31,5 miliardi di sterline; rapporto costi/ricavi del Gruppo nella fascia alta del 50% e costi totali pari a circa 18,5 miliardi di sterline; CET1 ratio compreso tra il 13% e il 14%. In tema di remunerazione del capitale, la società intende restituire agli azionisti almeno 10 miliardi di sterline tra il 2024 e il 2026, attraverso dividendi e riacquisti di azioni proprie (buyback), con una persistente preferenza per questi ultimi.



Per il 2028 la banca di affari stima un RoTE di gruppo superiore al 14%; tasso di crescita annuo composto (CAGR) dei ricavi superiore al 5% nel periodo 2025-2028; rapporto costi/ricavi del Gruppo nella fascia bassa del 50%; CET1 ratio compreso tra il 13% e il 14%. In tema di remunerazione del capitale, la società intende restituire agli azionisti oltre 15 miliardi di sterline tra il 2026 e il 2028, tramite dividendi e riacquisti di azioni proprie. Ciò crea spazio per ulteriori investimenti e crescita, superando i livelli di investimento previsti nel piano attuale

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