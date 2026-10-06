Puma, Barclays prevede un calo organico del 6% nel terzo trimestre

La banca rivede al ribasso le stime sul gruppo tedesco, ma conferma target price a 25 euro e rating Equal Weight

(Teleborsa) - In vista dei risultati del terzo trimestre, Barclays riduce le stime sulla performance di Puma , alla luce di un contesto ancora difficile. La banca prevede ora un calo del 6% su base organica nel terzo trimestre, contro il -5% stimato in precedenza, con un risultato operativo adjusted sostanzialmente in pareggio.



Americhe ancora deboli

Per il quarto trimestre Barclays prevede una contrazione organica del 2,5%, rispetto al -1,5% della precedente stima.



A livello geografico, le Americhe dovrebbero confermarsi l'area più debole, con un calo dell'11% a cambi costanti nel terzo trimestre. Segue l'Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), attesa a -7%, mentre l'Asia-Pacifico (APAC) dovrebbe crescere del 4%.



EBIT 2026 in perdita

Barclays ha rivisto solo marginalmente la stima sull'EBIT adjusted 2026, ora atteso a una perdita di 57 milioni di euro, rispetto ai -45 milioni precedenti. La perdita EBIT reported è invece stimata a 107 milioni di euro.



La banca prevede che la perdita venga concentrata maggiormente nel terzo trimestre, con un EBIT adjusted vicino al pareggio, mentre il quarto trimestre dovrebbe mostrare un miglioramento, pur rimanendo negativo per circa 94 milioni di euro.



Target price confermato a 25 euro

Barclays mantiene il target price a 25 euro e il giudizio "Equal Weight". Il miglioramento del cambio compensa infatti il taglio delle stime sulla crescita organica 2026.



La banca resta in attesa di maggiore visibilità sulla chiusura dell'operazione con Anta e soprattutto sul contributo strategico che l'accordo potrà portare a Puma.

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