JP Morgan, terzo trimestre in crescita ma sotto le attese

Pesa perdita su portafoglio titoli

(Teleborsa) - JP Morgan ha archiviato un terzo trimestre 2026 sotto le attese con un utile netto di 15,3 miliardi di dollari, in crescita del 6%, e ricavi netti pari a 50,9 miliardi di dollari, in aumento dell'8%.



Il margine di interesse netto si è attestato a 27,1 miliardi di dollari, in rialzo del 13%.



Sui conti pesa una perdita di 658 milioni sui titoli in portafoglio, esclusa la quale l'eps si sarebbe attestato a 5,75 dollari.



Le parole di Dimon

Jamie Dimon, presidente e CEO, ha così commentato: "La Società ha registrato un altro trimestre di risultati solidi, generando un utile netto di 15,8 miliardi di dollari e un ROTCE del 21%, al netto delle perdite su titoli di investimento discrezionali pari a 498 milioni di dollari al netto delle imposte".



"L'economia statunitense ha continuato a essere sostenuta da solidi investimenti aziendali e dalla costante spesa dei consumatori. Tuttavia, i forti deficit di bilancio, un'inflazione persistente, prezzi degli asset elevati, tassi di interesse in rialzo e le dinamiche geopolitiche continuano a evolversi sotto la superficie. Tali fattori potrebbero rivelarsi gestibili, ma restiamo pronti ad affrontare un'ampia gamma di scenari".





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