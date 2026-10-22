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Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo del 2,90%
Il Nasdaq-100 chiude a 28.958,69 punti
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22 ottobre 2026 - 22.03
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