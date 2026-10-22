Milano 17:35
48.384 -2,54%
Nasdaq 22:00
28.959 -2,90%
Dow Jones 22:03
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Londra 17:35
10.725 -0,26%
Francoforte 17:37
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Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo del 2,90%

Il Nasdaq-100 chiude a 28.958,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo del 2,90%
Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -2,9% e termina gli scambi a 28.958,69 punti.
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