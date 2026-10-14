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Borsa: Perde molto il Nasdaq-100, in calo del 2,02%
Il Nasdaq-100 chiude a 29.950,82 punti
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14 ottobre 2026 - 22.03
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In forte ribasso l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra una discesa del 2,02% e archivia la seduta a 29.950,82 punti.
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