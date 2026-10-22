Milano 17:10
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Borsa: Affonda sul mercato il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,74%

Il Nasdaq-100 esordisce a 29.304,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Affonda sul mercato il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,74%
A picco l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce una perdita secca dell'1,74%, a quota 29.304,3 in apertura.
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