Milano 17:35
48.384 -2,54%
Nasdaq 19:19
29.039 -2,63%
Dow Jones 19:19
52.721 -0,26%
Londra 17:35
10.725 -0,26%
Francoforte 17:37
25.372 -1,07%

Borsa: A picco Milano, in forte calo del 2,54%

Il FTSE MIB chiude a 48.383,66 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Milano, in forte calo del 2,54%
Giornata da dimenticare per Milano, che riporta un -2,54% e termina gli scambi a 48.383,66 punti.
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