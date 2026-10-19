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Borsa: Perde molto Milano, in calo dell'1,55%
Il FTSE MIB chiude a 49.086,27 punti
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19 ottobre 2026 - 17.39
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In forte ribasso Milano, che mostra una discesa dell'1,55% e archivia la seduta a 49.086,27 punti.
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