Milano 17:35
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Borsa: Perde molto Milano, in calo dell'1,55%

Il FTSE MIB chiude a 49.086,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Milano, in calo dell'1,55%
In forte ribasso Milano, che mostra una discesa dell'1,55% e archivia la seduta a 49.086,27 punti.
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