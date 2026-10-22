Milano
17:10
48.435
-2,44%
Nasdaq
17:10
29.083
-2,48%
Dow Jones
17:10
52.655
-0,38%
Londra
17:10
10.721
-0,30%
Francoforte
17:09
25.392
-0,99%
Giovedì 22 Ottobre 2026, ore 17.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,13%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,13%
Il Dow Jones esordisce a 52.788,41 punti
In breve
,
Finanza
22 ottobre 2026 - 15.33
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giornata fiacca per il principale indice americano, in discesa dello 0,13%, dopo un'apertura a 52.788,41.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,35%
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,36%
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,34%
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,25%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,38%
Altre notizie
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,31%
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,41% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,20% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,40% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,56% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,34% alle 19:30
Guide
Finfluencer: chi è, cosa fa e come diventarlo
Un finfluencer è un creator che parla di denaro e finanza attraverso social network, video, podcast, newsletter o altri canali digitali. Può spiegare come funziona un ETF, commentare i mercati...
leggi tutto