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Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,62%

L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 51.241,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,62%
Il Dow Jones avanza dello 0,62%, a quota 51.241,18 in apertura.
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