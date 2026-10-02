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Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,62%
L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 51.241,18 punti
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02 ottobre 2026 - 15.33
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