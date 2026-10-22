Milano 17:12
48.394 -2,52%
Nasdaq 17:12
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Dow Jones 17:12
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Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Food & Beverage
Performance positiva per il settore Alimentare europeo, che continua la giornata in aumento dello 0,96% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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