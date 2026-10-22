FII: investimenti per circa 2 miliardi su settori strategici, Blue Economy e Made in Italy

Fondo Filiere Strategiche : target di raccolta fino a 800 milioni di euro, si concentrerà sui settori dell’energia e della transizione energetica, della navalmeccanica e della blue economy, dell’aerospazio e della difesa e dell’approvvigionamento di materie critiche;

: target di raccolta fino a 800 milioni di euro, si concentrerà sui settori dell’energia e della transizione energetica, della navalmeccanica e della blue economy, dell’aerospazio e della difesa e dell’approvvigionamento di materie critiche; Fondo Imprese : veicolo del Fondo Nazionale del Made in Italy, mette a disposizione 600 milioni di euro per la crescita e il rilancio delle filiere, con particolare attenzione a transizione energetica, digitalizzazione e materie prime critiche;

: veicolo del Fondo Nazionale del Made in Italy, mette a disposizione 600 milioni di euro per la crescita e il rilancio delle filiere, con particolare attenzione a transizione energetica, digitalizzazione e materie prime critiche; FOF Private Debt Italia III : target di 300 milioni di euro, è finalizzato ad ampliare le fonti di finanziamento alternative al credito bancario;

: target di 300 milioni di euro, è finalizzato ad ampliare le fonti di finanziamento alternative al credito bancario; FOF Impact II: target di 200 milioni di euro, è dedicato a investimenti con rendimenti di mercato e benefici sociali e ambientali misurabili.

(Teleborsa) - Circa, è l’obiettivo di raccolta complessiva delledache ha fatto il punto oggi a Roma in occasione dellsvolto a Palazzo Colonna.Le iniziative convergono in particolare sulle filiere ritenute strategiche per la competitività del Paese come l’energia, la transizione energetica, l’aerospazio e difesa, la navalmeccanica e blue economy e le materie prime critiche, affiancate da une da una disposizione delle PMI.Nel dettaglio:All’Assemblea, che ha riunito oltre 200 tra rappresentanti delle istituzioni, investitori, imprenditori e manager, con l’intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, si è discusso dellee delche il, al rafforzamento delle filiere strategiche e alla competitività del sistema produttivo del Paese.Durante il meeting, Barbara Poggiali, Presidente di Fondo Italiano d’Investimento, ha dichiarato: "Il contesto di mercato sta premiando operatori in grado di coniugare dimensione, competenze specialistiche e capacità di creare valore industriale. Nel corso del 2025 le dinamiche della raccolta di private equity e venture capital hanno espresso questa tendenza, dimostrando una. In un Paese in cui le PMI rappresentano la dorsale del tessuto produttivo e la principale fonte di occupazione, la sfida è accompagnare le eccellenze imprenditoriali nei percorsi di crescita dimensionale, rafforzare le filiere strategiche e favorire la nascita di campioni nazionali capaci di competere su scala internazionale. È una sfida che richiede capitale, competenze e una visione di lungo periodo".Domenico Lombardi, Amministratore Delegato di Fondo Italiano d’Investimento, ha invece dichiarato: "Con il Piano Strategico 2026-2030 tracciamo una nuova traiettoria di crescita per Fondo Italiano d’Investimento, con l’ambizione di. Attraverso il lancio di otto nuovi fondi, il raggiungimento di circa 5,5X miliardi di euro di capital commitment e commissioni attese intorno ai 40 milioni di euro entro il 2030, puntiamo ad ampliare la nostra capacità di mobilitare capitali a sostegno della crescita e della competitività del Paese. In questo contesto, il: il primo è volto a rafforzare i corridoi industriali strategici che attraversano i comparti chiave dell’economia nazionale, favorendone l’integrazione, la resilienza e la capacità di competere su scala globale; il secondo è pensato per ampliare il ventaglio di soluzioni di capitale a disposizione delle imprese, accompagnandone i percorsi di sviluppo., coniugando rendimenti di mercato per gli investitori e valore strutturale per il sistema economico nazionale. Le iniziative già avviate nel corso del 2026, per circa 2 miliardi di euro, rappresentano una prima e concreta manifestazione della nostra capacità di esecuzione e dell’ambizione che ispira questo percorso".Nell’ambito dell Annual General Meeting si è svolta anche la tavola rotonda ": quale agenda per la competitività italiana", che ha visto confrontarsi alcuni tra i principali protagonisti dell’industria e della finanza italiana: Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Fincantieri, Liviana Forza, Amministratore Delegato di Isoclima Group, Elena Goitini, Amministratore Delegato di BNL e Responsabile BNP Paribas per l’Italia, Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, Pasqualino Monti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, Dario Scannapieco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Depositi e Prestiti, e Agostino Scornajenchi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Snam.