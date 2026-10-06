Urso: con Kuwait passare da partner commerciali a partner strategici

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sta incontrando i vertici del fondo sovrano Kuwait Investment Authority riguardo nuove ipotesi di investimento in Italia, a partire dalla presenza industriale della Kuwait Petroleum Corporation a Milazzo, in Sicilia, e dalla partecipazione, attraverso Q8, al progetto con Eni per la nuova bioraffineria nel sito Versalis di Priolo. Lo rende noto il Mimit.



A questo incontro ne seguirà un altro con il board della Union of Investment Companies, l'associazione che rappresenta le società di investimento e di servizi finanziari del Kuwait. Urso, afferma il ministero, illustrerà le nuove opportunità di investimento e partnership industriali e tecnologiche in Italia, con focus sui settori dell'energia, delle materie prime critiche, dell'intelligenza artificiale, dei data center, della manifattura Made in Italy, della farmaceutica, della robotica e dell'aerospazio.



"Dobbiamo aprire una nuova fase con il Kuwait passando da partner commerciali a partner strategici, sul piano tecnologico e industriale, anche al fine di garantire una maggiore resilienza economica. Anche per questo abbiamo sollecitato la Commissione a definire l'accordo di libero scambio con il Consiglio di cooperazione del Golfo. Questo è il momento di agire, per dare un segnale chiaro a chi guarda a noi e all'Europa", ha detto Urso, fanno sapere dal Mimit, nell'incontro di oggi a Kuwait City con il Primo Ministro Ahmad Al-Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, i vertici del fondo sovrano Kuwait Investment Authority e della Union of Investment Companies, l'associazione delle società di investimento del Paese.



Il ministro ha sottolineato la necessità di "consolidare la partnership energetica e sviluppare quella nelle materie prime critiche, nelle tecnologie green e digitali, nell'intelligenza artificiale e nella robotica avanzata, nell'aerospazio, e in questo le potenzialità dei fondi sovrani e privati del Kuwait possono svolgere un ruolo decisivo per il Sistema Italia"

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