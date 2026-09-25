Ducati, colloquio di Urso con Rittersberger (Audi) e Domenicali: rassicurazioni su investimenti e proprietà

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha tenuto un incontro in videocollegamento con Jürgen Rittersberger, membro del Comitato di Direzione di Audi AG con responsabilità per finanze, IT e affari legali e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ducati Motor Holding, alla presenza dell'Amministratore Delegato di Ducati Claudio Domenicali, per fare il punto sulle prospettive industriali dell'azienda.



Nel corso del confronto, Rittersberger ha rassicurato sulla prosecuzione dei piani di investimento e di prodotto di Ducati, confermando che al momento non è stata presa alcuna decisione riguardo a eventuali modifiche alla struttura proprietaria dell'azienda.



Il ministro ha ribadito quanto già espresso in precedenza a management e sindacati, confermando la piena volontà del Sistema Italia di tutelare e valorizzare un marchio così importante del Made in Italy.

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