Francoforte: in forte denaro Sartorius

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,82%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sartorius rispetto all'indice di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 280,7 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 267,9. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 259,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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