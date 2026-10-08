Francoforte: in calo Sartorius

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica , con una flessione del 2,73%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Sartorius mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,51%, rispetto a -3,81% del MDAX ).





L'esame di breve periodo di Sartorius classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 256,1 Euro e primo supporto individuato a 251,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 261,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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