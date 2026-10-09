Francoforte: positiva la giornata per Sartorius
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, con una variazione percentuale dell'1,94%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sartorius evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sartorius rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Sartorius mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 250,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 253,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 248,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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